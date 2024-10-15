Из Санкт-Петербурга — по более 50 направлениям: Группа «Аэрофлот» объявила зимнее расписание полетов

Группа «Аэрофлот» переходит на зимнее расписание, которое будет действовать с 27 октября 2024 года по 29 марта 2025 года. Из Санкт-Петербурга можно будет отправиться по более чем 50 маршрутам, включая Москву. Из них 39 маршрутов — внутренние.
Так, Аэрофлот выполнит собственные рейсы в Москву, Новосибирск, Оренбург, Сочи, Бангкок, Пхукет, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх.
Авиакомпания «Россия» будет летать в Москву (Шереметьево, Внуково, Домодедово), Архангельск, Волгоград, Горно-Алтайск, Грозный, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград, Кировск, Красноярск, Махачкала, Минеральные воды, Мурманск, Нальчик, Нижневартовск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Пензу, Самару, Сочи, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Уфа, Челябинск, Алматы, Анталья, Баку, Ереван, Дубай, Самарканд, Стамбул, Ташкент.
Программа полётов лоукостера «Победа» из Санкт-Петербурга включает Астрахань, Екатеринбург, Владикавказ, Волгоград, Калининград, Киров, Махачкала, Нижнекамск, Пермь, Самара, Саратов, Ставрополь, Ульяновск, Чебоксары, Челябинск.
ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ПО СТРАНЕ ИЗ МОСКВЫ И РЕГИОНОВ.
В наступающем сезоне география полётов всей Группы авиакомпаний насчитывает 260 направлений, что на 8% больше, чем в зимнем сезонном расписании прошлого года. Из них более 140 — внутренние маршруты.
Из главного базового аэропорта Шереметьево авиакомпании Группы будут выполнять полёты по 111 направлениям, а количество маршрутов, минуя Москву составит 134.
Новые направления. По сравнению с зимним расписанием прошлого года Группа предложит 33 новых маршрута.
Аэрофлот: из Москвы (Шереметьево) — Чебоксары, Элиста и Денпасар; из Санкт-Петербурга — Алматы и Бангкок; в Санья из Красноярска, Екатеринбурга, Владивостока, Хабаровска и Новосибирска.
«Победа»: из Внуково — Астрахань, Ташкент, Ош; из Махачкалы — Дубай и Абу-Даби; из Ставрополя — Стамбул; из Екатеринбурга — Калининград; из Казани — Сургут.
«Россия»: из Красноярска — Омск, Новосибирск и Пермь; из Санкт-Петербурга — Нальчик и Горно-Алтайск; из Владивостока — Шанхай; туристическая программа полётов в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх из Екатеринбурга, Казани, Нижнего Новгорода, Самары, Уфы.
ЛЕТАТЬ УДОБНО И ВЫГОДНО.
Группа «Аэрофлот» продолжит выполнять программу Шаттл между Москвой и Санкт-Петербургом. Рейсы в Северную столицу и обратно по-прежнему будут вылетать с высокой частотой из аэропортов Шереметьево и Внуково. В рамках программы полётов для удобства пассажиров действует гибкая безбагажная тарифная группа Эконом Шаттл. Пассажиры, путешествующие с ручной кладью, имеют возможность оперативно менять планы на путешествие и улететь раньше или позже времени, указанного в билете, в пределах 12 часов.
Группа будет выполнять прямые рейсы из Москвы в 8 городов Дальневосточного федерального округа (ДФО): Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Якутск, Анадырь, Магадан и Благовещенск. На рейсах действуют субсидируемые государством и плоские тарифы, что делает авиаперевозки ещё более доступными для жителей отдалённых регионов.
В период повышенного спроса новогодних каникул на дальневосточных направлениях будет традиционно увеличена частота полётов.
Поклонники внутреннего туризма смогут посетить полюбившиеся или открыть для себя новые неизведанные уголки нашей страны: в зимнем сезоне Группа будет выполнять полёты в 64 российских города. Любителям активного образа жизни авиакомпании Группы предложат традиционные направления к самым популярным горнолыжным курортам России: Сочи, Минеральные воды, Кировск, Горно-Алтайск, Новокузнецк, Нальчик, Южно-Сахалинск и др.
ПРЯМЫЕ РЕЙСЫ НА КУРОРТЫ И НЕ ТОЛЬКО.
В этом сезоне Группа «Аэрофлот» предлагает прямые рейсы из Москвы к популярным зарубежным местам отдыха: в Анталью, Бангкок, Гоа, Дели, Варадеро, Гавану, Гонконг, Гуанчжоу, Денпасар, Дубай, Коломбо, Мале, Маэ, Пекин, Шанхай, Пхукет, Санья, Хошимин, Хургаду, Шарм-эль-Шейх и др.
В зимнем расписании количество направлений из Красноярска — составит 32, включая Москву. Из них 23 маршрута — внутренние.
Аэрофлот будет выполнять прямые рейсы в Москву, Бангкок, Пхукет. Авиакомпания «Россия» — в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Магадан, Минеральные Воды, Мирный, Нерюнгри, Новосибирск, Новый Уренгой, Омск, Пермь, Сочи, Сургут, Тюмень, Улан-Удэ, Хабаровск, Челябинск, Читу, Южно-Сахалинск, Якутск, Алматы, Бишкек, Ош, Пекин, Санья, Ташкент и Харбин. Авиакомпания «Победа» продолжит полёты из Красноярска в Москву (Шереметьево).
Программа полётов из Сочи. Общее количество направлений Группы составит 20.
Помимо рейсов из Москвы, Аэрофлот продолжит региональную программу полётов на черноморский курорт из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска (до 7.11), Самары, Тюмени (до 5.11), Перми и Уфы.
Кроме того, в зимнем сезоне Группа будет выполнять регулярные рейсы в Таиланд из 8 городов России. Помимо рейсов из Москвы, прямые полёты в Бангкок и Пхукет будут выполняться из Санкт-Петербурга, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска, Новосибирска и Хабаровска.
КУДА ОТПРАВИТЬСЯ ИЗ СОЧИ И ЕКАТЕРИНБУРГА?
Авиакомпания «Россия» будет летать в Сочи из Москвы (Шереметьево), Санкт-Петербурга, Красноярска. Продолжится зарубежная программа полётов из Сочи в Ереван, Стамбул, Анталью, Даламан (до 4.11) и Дубай.
Авиакомпания «Победа» будет выполнять рейсы в Сочи из столичных аэропортов Шереметьево и Внуково, а также из Екатеринбурга, Казани, Перми, Уфы, Саратова, Челябинска, Кирова, Самары.
Программа полётов из Екатеринбурга. Группа «Аэрофлот» будет выполнять из Кольцово рейсы по 17 направлениям, включая Москву.
В новом сезоне Аэрофлот продолжит регулярные рейсы в Москву, Минеральные Воды, Сочи, Анталья (до 6.11), Бангкок, Гоа, Ереван, Санья, Стамбул, Пхукет.
Авиакомпания «Россия» будет выполнять рейсы в Санкт-Петербург, Красноярск, Пенза, Хургаду, Шарм-Эль-Шейх.
Лоукостер «Победа» будет летать из Екатеринбурга в Москву (Шереметьево, Внуково), Калининград и Сочи.