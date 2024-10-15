Из Санкт-Петербурга — по более 50 направлениям: Группа «Аэрофлот» объявила зимнее расписание полетов

Группа «Аэрофлот» продолжит выполнять программу Шаттл между Москвой и Санкт-Петербургом. Рейсы в Северную столицу и обратно по-прежнему будут вылетать с высокой частотой из аэропортов Шереметьево и Внуково. В рамках программы полётов для удобства пассажиров действует гибкая безбагажная тарифная группа Эконом Шаттл. Пассажиры, путешествующие с ручной кладью, имеют возможность оперативно менять планы на путешествие и улететь раньше или позже времени, указанного в билете, в пределах 12 часов.