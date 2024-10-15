Выявлен набор генов, повышающий риск развития тяжелого язвенного колита

Так называемый главный комплекс гистосовместимости представляет собой особый набор генов в шестой хромосоме, который кодируют набор белков, играющих ключевую роль в приобретении иммунитета к различным вирусным инфекциям. Они отвечают за транспортировку фрагментов белков этих патогенов на поверхность клетки и их последующую передачу в Т-клетки, что помогает им распознавать зараженные тельца и впоследствии уничтожать их.