Выявлен набор генов, повышающий риск развития тяжелого язвенного колита

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Европейские медики обнаружили, что вероятность развития тяжелых форм язвенного колита и необходимость пройти операцию для борьбы с развитием этого заболевания вырастает в три — шесть раз, если в геноме пациента присутствует набор генов иммунной системы HLA-DRB*01:03. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале JAMA.
«Мы изучили влияние более 9,5 млн точечных вариаций в структуре генома свыше 4,5 тыс. носителей язвенного колита на тяжесть развития данного заболевания. Проведенный нами анализ указал на то, что вариант генов главного комплекса гистосовместимости (HLA) HLA-DRB*01:03 оказывал наиболее существенное влияние на вероятность развития тяжелого язвенного колита и связанных с ним осложнений», — пишут исследователи.
Так называемый главный комплекс гистосовместимости представляет собой особый набор генов в шестой хромосоме, который кодируют набор белков, играющих ключевую роль в приобретении иммунитета к различным вирусным инфекциям. Они отвечают за транспортировку фрагментов белков этих патогенов на поверхность клетки и их последующую передачу в Т-клетки, что помогает им распознавать зараженные тельца и впоследствии уничтожать их.
Группа европейских медиков под руководством доцента Университета Аальборг в Копенгагене Кристин Аллин обнаружила, что одна из редких вариаций этого набора генов, HLA-DRB*01:03, примерно в 3,32 раза повышает вероятность развития тяжелых форм язвенного колита. Также она в шесть раз повышает шансы того, что пациенту потребуется обширное оперативное вмешательство, и в пять раз увеличивает риск повторной госпитализации.
Это открытие, как отмечают медики, в очередной раз подчеркивает связь между воспалительными болезнями кишечника и сбоями в работе иммунитета. Также оно говорит о возможности использования генетических тестов для заблаговременного выявления пациентов с высоким риском развития тяжелых форм язвенного колита для его ранней профилактики, подытожили медики.
Сейчас существуют несколько хронических воспалительных заболеваний кишечника, таких как болезнь Крона или язвенный колит, для которых не разработаны эффективные методы лечения. Многие из этих болезней имеют генетическую природу, однако ученые открыли массу свидетельств, что они провоцируются и усугубляются деятельностью определенных представителей микрофлоры и ее взаимодействиями с иммунной системой.