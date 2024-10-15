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«Мечта сбылась!» Мисс Беларусь Элеонора Качаловская сказала про давнюю мечту, съездив в Брянск

Мисс Беларусь Качаловская осуществила мечту, съездив на концерт «Любэ» в Брянск.

Источник: Комсомольская правда

Мисс Беларусь 2023 года Элеонора Качаловская рассказала у себя в соцсетях, что осуществила свою давнюю мечту, съездив на концерт группы «Любэ» в Брянск, который состоялся 14 октября 2024 года.

— Мы приехали в Россию, в город Брянск, — рассказала Качаловская.

Мисс Беларуси съездила в Брянск ради мечты. Фото: соцсети Элеоноры Качаловской

Качаловская показала билеты на концерт группы «Любэ», подчеркнув, что это была ее давняя мечта.

— Живой концерт группы «Любэ». Вот так вот звучит. Вот такая вот мечта у меня была. Поэтому идем сейчас на концерт группы «Любэ», — добавила Мисс Беларусь 2023 года.

Мисс Беларусь осуществила свою мечту. Фото: соцсети Элеоноры Качаловской

Она опубликовала у себя фрагмент композиции «Ты неси меня река» и подписала видео так:

— И словами не передать весь спектр эмоций, который я испытала. Самый душевный, самый трогательный и серьезный, одновременно, концерт, на котором я была.

Элеонора Качаловская съездила на концерт группы «Любэ» в Брянск. Фото: соцсети Элеоноры Качаловской

Также Качаловская опубликовала у себя короткое видео, где Николай Расторгуев поет песню «А река течет», сопроводив ее смайлом с разбитым сердечком и подписав так:

— Слышать эту песню вживую.

Качаловская сказала об эмоциях после концерта группы «Любэ». Фото: соцсети Элеоноры Качаловской

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