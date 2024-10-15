«Мечта сбылась!» Мисс Беларусь Элеонора Качаловская сказала про давнюю мечту, съездив в Брянск

Мисс Беларусь 2023 года Элеонора Качаловская рассказала у себя в соцсетях, что осуществила свою давнюю мечту, съездив на концерт группы «Любэ» в Брянск, который состоялся 14 октября 2024 года.
— Мы приехали в Россию, в город Брянск, — рассказала Качаловская.
Качаловская показала билеты на концерт группы «Любэ», подчеркнув, что это была ее давняя мечта.
— Живой концерт группы «Любэ». Вот так вот звучит. Вот такая вот мечта у меня была. Поэтому идем сейчас на концерт группы «Любэ», — добавила Мисс Беларусь 2023 года.
Она опубликовала у себя фрагмент композиции «Ты неси меня река» и подписала видео так:
— И словами не передать весь спектр эмоций, который я испытала. Самый душевный, самый трогательный и серьезный, одновременно, концерт, на котором я была.
Также Качаловская опубликовала у себя короткое видео, где Николай Расторгуев поет песню «А река течет», сопроводив ее смайлом с разбитым сердечком и подписав так:
— Слышать эту песню вживую.
Ранее Мисс Беларусь Элеонора Качаловская показала свадебное платье: «Рухнуть, встать и улыбнуться!».
Тем временем белоруска Наталья Дорошко выиграла конкурс красоты «Миссис Вселенная — 2024»: «От волнения захватывал дух, я это сделала!».
А еще белорусская певица Ирина Дорофеева сразила признанием о своей жизни: «Маюсь и поднимаю себе настроение!».