В Ташкенте, несмотря на мораторий, строители уничтожили сад из 800 деревьев

История уничтоженного сада
По словам местных жителей, этот участок долгое время представлял собой заброшенную свалку. Один из предпринимателей обратился в администрацию Юнусабадского района с инициативой благоустроить территорию. Власти поддержали его предложение и порекомендовали высадить деревья.
После получения разрешения предприниматель вместе с командой очистил участок и высадил 800 деревьев, среди которых были как плодовые, так и декоративные породы. В течение четырёх лет за садом тщательно ухаживали: регулярно поливали деревья, проводили обработку растений и поддерживали каналы орошения.
Однако несколько дней назад, под покровом ночи, на территорию заехала строительная техника и уничтожила все насаждения. Местные жители утверждают, что теперь на этом месте возводится новая электростанция.
Депутатские запросы и проверка Генпрокуратуры
В ответ на этот инцидент фракция Экологической партии в Законодательной палате направила депутатские запросы в Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, а также в Генеральную прокуратуру. В запросах партия требует защитить права и интересы владельцев деревьев, обеспечить соблюдение законодательства и дать правовую оценку действиям виновных.
Генеральная прокуратура уже отреагировала на ситуацию. В официальном заявлении ведомства говорится, что прокуратура Ташкента начала доследственную проверку. Для определения суммы ущерба, нанесённого природе, назначены соответствующие экспертизы.
«Дело находится под контролем Генеральной прокуратуры. Дополнительная информация будет предоставлена по результатам проверки».
Ущерб и последствия.
Независимые эксперты предполагают, что ущерб от уничтожения сада может достигать 1 миллиарда сумов. Нарушение моратория на вырубку деревьев вызывает особую обеспокоенность, так как мораторий был введён для защиты зелёных насаждений и предотвращения экологического ущерба.
Этот инцидент вызывает вопросы о соблюдении законности и ответственности за уничтожение природы. Общественность ожидает справедливого расследования и привлечения виновных к ответственности, а также обеспечения защиты зелёных зон в будущем.