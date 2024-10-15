В Ташкенте, несмотря на мораторий, строители уничтожили сад из 800 деревьев

После получения разрешения предприниматель вместе с командой очистил участок и высадил 800 деревьев, среди которых были как плодовые, так и декоративные породы. В течение четырёх лет за садом тщательно ухаживали: регулярно поливали деревья, проводили обработку растений и поддерживали каналы орошения.