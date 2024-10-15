О том, как начальство попросит хорошо себя вести в интернете, а потом — клясться в верности

~Профессиональный блог, конечно, вовсе не означает, что человек будет пиарить компанию, в которой он временно (а что в нашей жизни не временно?), так уж вышло, работает.~ Скорее даже наоборот: наличие такой площадки говорит о самодостаточности специалиста, подчеркивает его независимость. С блогом, в котором человек делится секретами мастерства и рассказывает о своих достижениях, профессионал ведь как вечная девица на выданье — он не какому-то отдельному работодателю лояльность демонстрирует, а красуется перед всеми сразу. Ну и что? Поклонник, которому с какой-то радости показалось, что ему отдали предпочтение, думаете, желает, чтобы девица перестала наряжаться и суетиться с пирогами? Ага, приехали. Нет, ему страсть как хочется, чтобы суетились только для него. И вот уже и требования в ход идут: а поклянитесь-ка, мил человек, в верности, отсыпьте-ка, душенька, гарантий. Не сразу. Постепенно. Сначала попросят лайкнуть записи в профиле компании. Жалко, что ли? Потом репостом захотят обозначить свое присутствие в жизни человека. Ну и дальше — больше.