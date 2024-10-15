В среду, 16 октября, в Казани повторно проверят системы оповещения населения

«Если вы не услышите звук сирены, не волнуйтесь. По указанию Раиса республики начаты работы по модернизации республиканской системы оповещения. Все проблемные зоны будут учтены» — сообщил врио заместителя министра по делам ГО и ЧС Республики Татарстан Сергей Вершинин.