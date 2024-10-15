На месте ресторана «Балканы» в Ростове могут возвести многоэтажку

Ресторан «Балканы», который якобы начали сносить в Ростове-на-Дону, находится на участке с разрешенным видом использования «многоэтажная застройка». Данные кадастрового учета находятся в открытом доступе.
При этом указанная информация не значит, что на Нижнебульварной, 14 уже решили что-то строить. Официальных заявлений на этот счет не было. Площадь территории — 4396 кв. метра.
Напомним, ресторан «Балканы» был открыт в 1967 году. В советское время это было модное заведение. В 1990 годы это помещение закрыли, а с 2000 годов его использовали как склад. В прошлом году активисты сообщали о реставрации мозаичного панно, украшавшего главный вход в «Балканы».