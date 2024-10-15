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В Москве приостановили работу сервисы аренды самокатов

Погодные условия в российской столице не располагают к поездкам на электросамокатах, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Девушка на самокате.
Источник: Freepik

По информации департамента транспорта российской столицы, свою работу временно остановили сразу несколько сервисов, предлагающих аренду электросамокатов. В их числе «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент».

14 октября в российской столице испортилась погода. Москвичи увидели первый снег, который быстро растаял. В городе продолжаются дожди, имеет место сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В таких условиях ездить на самокатах проблематично.

Дептранс Москвы посоветовал горожанам и гостям российской столицы использовать для поездок по городу общественный транспорт. Водителей автомобилей и особенно мотоциклов и самокатов попросили по возможности воздерживаться от поездок на индивидуальном транспорте в текущих погодных условиях.

Сервисы аренды самокатов восстановят свою работу при улучшении погодных условий. Ранее синоптики анонсировали потепление в российской столице ближе к выходным.