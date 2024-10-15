В Москве приостановили работу сервисы аренды самокатов

Дептранс Москвы посоветовал горожанам и гостям российской столицы использовать для поездок по городу общественный транспорт. Водителей автомобилей и особенно мотоциклов и самокатов попросили по возможности воздерживаться от поездок на индивидуальном транспорте в текущих погодных условиях.