В Москве приостановили работу сервисы аренды самокатов

По информации департамента транспорта российской столицы, свою работу временно остановили сразу несколько сервисов, предлагающих аренду электросамокатов. В их числе «Яндекс Go», Whoosh и «МТС Юрент».
14 октября в российской столице испортилась погода. Москвичи увидели первый снег, который быстро растаял. В городе продолжаются дожди, имеет место сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В таких условиях ездить на самокатах проблематично.
Дептранс Москвы посоветовал горожанам и гостям российской столицы использовать для поездок по городу общественный транспорт. Водителей автомобилей и особенно мотоциклов и самокатов попросили по возможности воздерживаться от поездок на индивидуальном транспорте в текущих погодных условиях.
Сервисы аренды самокатов восстановят свою работу при улучшении погодных условий. Ранее синоптики анонсировали потепление в российской столице ближе к выходным.