Из Горбольницы Первоуральска массово увольняются врачи

Из Городской больницы Первоуральска за полгода уволились 31 врач и 80 человек среднего медицинского персонала. Только за прошедшую неделю из больницы уволились несколько специалистов. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».
— Заявительница пишет, что она находилась на лечении в травматологическом отделении в начале октября 2024 года. Начиная с 4 октября, врач не выполнял обход несколько дней. Позже он отказался подписывать ей больничный лист, — рассказал представитель Народного фронта в Свердловской области Вадим Савин.
С такой же проблемой в ОНФ пожаловались другие пациенты Горбольницы Первоуральска, которые не видели в больнице врачей.
Представители Минздрава Свердловской области провели встречу с действующими сотрудниками больницы, чтобы исправить ситуацию.