Из Горбольницы Первоуральска массово увольняются врачи

— Заявительница пишет, что она находилась на лечении в травматологическом отделении в начале октября 2024 года. Начиная с 4 октября, врач не выполнял обход несколько дней. Позже он отказался подписывать ей больничный лист, — рассказал представитель Народного фронта в Свердловской области Вадим Савин.