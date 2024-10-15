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Из Горбольницы Первоуральска массово увольняются врачи

За полгода из учреждения ушли более сотни специалистов.

Источник: Комсомольская правда

Из Городской больницы Первоуральска за полгода уволились 31 врач и 80 человек среднего медицинского персонала. Только за прошедшую неделю из больницы уволились несколько специалистов. Об этом сообщает ИА «Уральский меридиан».

— Заявительница пишет, что она находилась на лечении в травматологическом отделении в начале октября 2024 года. Начиная с 4 октября, врач не выполнял обход несколько дней. Позже он отказался подписывать ей больничный лист, — рассказал представитель Народного фронта в Свердловской области Вадим Савин.

С такой же проблемой в ОНФ пожаловались другие пациенты Горбольницы Первоуральска, которые не видели в больнице врачей.

Представители Минздрава Свердловской области провели встречу с действующими сотрудниками больницы, чтобы исправить ситуацию.

медицина