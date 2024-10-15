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В Перми продлят работу автобусного маршрута № 16

От микрорайона Владимирский в сторону Запруда автобусы будут курсировать до 22.30.

Источник: Комсомольская правда

В Перми для удобства пассажиров продлят работу автобусного маршрута № 16. О вводе дополнительных отправлений сообщили в городском департаменте транспорта.

Теперь по будням автобусы № 16 будут курсировать от микрорайона Владимирский в сторону Запруда до 22:30. Это позволит улучшить транспортную доступность для жителей Мотовилихинского района.

Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение общественного транспорта Перми можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.