В Перми продлят работу автобусного маршрута № 16

В Перми для удобства пассажиров продлят работу автобусного маршрута № 16. О вводе дополнительных отправлений сообщили в городском департаменте транспорта.
Теперь по будням автобусы № 16 будут курсировать от микрорайона Владимирский в сторону Запруда до 22:30. Это позволит улучшить транспортную доступность для жителей Мотовилихинского района.
Актуальное расписание, а также маршруты следования и движение общественного транспорта Перми можно посмотреть в режиме онлайн на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.