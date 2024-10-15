Таможенники изъяли у белоруса машину за попытку ввезти из Польши 95 кошельков

Так, 35-летний белорус следовал в республику через пункт пропуска «Брест» на автомобиле «Форд». Для прохождения госграницы мужчина выбрал зеленый коридор, заявляя тем самым, что при себе он не имеет товаров, которые подлежат декларированию. Однако при осмотре авто на инспекционно-досмотровом комплексе были обнаружены 95 кошельков, спрятанных в потолочном пространстве, боковых стенках, а также двери салона авто.