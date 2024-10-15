Таможенники изъяли у белоруса машину за попытку ввезти из Польши 95 кошельков

К ответственности привлекли белоруса, который попытался ввезти в Беларусь из Польши партию кошельков для криптовалюты, рассказали в телеграм-канале Государственного таможенного комитета.
Так, 35-летний белорус следовал в республику через пункт пропуска «Брест» на автомобиле «Форд». Для прохождения госграницы мужчина выбрал зеленый коридор, заявляя тем самым, что при себе он не имеет товаров, которые подлежат декларированию. Однако при осмотре авто на инспекционно-досмотровом комплексе были обнаружены 95 кошельков, спрятанных в потолочном пространстве, боковых стенках, а также двери салона авто.
Таможенникам водитель сказал, что криптокошельки его якобы попросили перевезти через границу незнакомые люди в Польше. А спрятал товары в полостях авто он, чтобы у таможенников не было «лишних вопросов».
— Криптокошелек — это программный продукт или физическое устройство для хранения ключей доступа к аккаунтам на криптовалютных биржах, — уточнили в ГТК.
При этом стоимость обнаруженных в тайниках кошельков оставила около 44 тысяч белорусских рублей. В итоге у белоруса изъяли машину, как транспортное средство, которое использовалось для сокрытия товаров, а также все кошельки. Начат административный процесс за незаконное перемещение товаров (ч.2 ст. 15.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях).
По решению суда фигурант еще должен будет уплатить штраф до 30 базовых величин (1200 белрублей в октябре 2024-го), и еще может лишиться незаконно перемещаемых товаров вместе с авто.
Также винтовки, ружья, патроны и наркотики изъяты у белоруса под Литвой.
Ранее мы писали, что пограничники обыскали дом белоруса и изъяли беспилотник с резиновым тросом.