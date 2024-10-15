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«Отмена ограничений, расчет, пенсии для многодетных и выплаты на дому». Положения поддержанного Лукашенко социального указа будут доработаны

Лукашенко поддержал проект социального указа по пенсиям, который доработают.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект социального указа, однако его отдельные положения будут доработаны, передает БелТА с совещания о совершенствовании социальной поддержки населения.

Так, министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко сообщила, что белорусским президентом Александром Лукашенко поддержан социальный указ, но отдельные положения документа еще будут доработаны.

— Проект указа поддержан. Мы его дорабатываем (редакционно) и направляем на дальнейшее рассмотрение и подписание главой государства, — прокомментировала она.

Министр заметила, что изменения, которые предложены указом, касаются снятия ограничения по размеру пенсий у работающих пенсионеров, администрирования (расчетов) и назначения пенсий для будущих пенсионеров, пенсий для многодетных родителей, родителей детей-инвалидов, а также возможностей получения пенсии на дому.

Также в ФПБ сообщали, что ограничения по размеру пенсий для работающих пенсионеров будут сняты в Беларуси.

До этого президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о работающих пенсионерах.

Также глава Беларуси сказал упростить процедуру обращения белорусов за пенсиями: «Дебюрократизировать полностью».

Кроме того, президент сказал про поддержку белорусских пенсионеров: «Поддерживали и будем поддерживать».