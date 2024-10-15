«Отмена ограничений, расчет, пенсии для многодетных и выплаты на дому». Положения поддержанного Лукашенко социального указа будут доработаны

Министр заметила, что изменения, которые предложены указом, касаются снятия ограничения по размеру пенсий у работающих пенсионеров, администрирования (расчетов) и назначения пенсий для будущих пенсионеров, пенсий для многодетных родителей, родителей детей-инвалидов, а также возможностей получения пенсии на дому.