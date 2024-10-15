«Отмена ограничений, расчет, пенсии для многодетных и выплаты на дому». Положения поддержанного Лукашенко социального указа будут доработаны

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект социального указа, однако его отдельные положения будут доработаны, передает БелТА с совещания о совершенствовании социальной поддержки населения.
Так, министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко сообщила, что белорусским президентом Александром Лукашенко поддержан социальный указ, но отдельные положения документа еще будут доработаны.
— Проект указа поддержан. Мы его дорабатываем (редакционно) и направляем на дальнейшее рассмотрение и подписание главой государства, — прокомментировала она.
Министр заметила, что изменения, которые предложены указом, касаются снятия ограничения по размеру пенсий у работающих пенсионеров, администрирования (расчетов) и назначения пенсий для будущих пенсионеров, пенсий для многодетных родителей, родителей детей-инвалидов, а также возможностей получения пенсии на дому.
Также в ФПБ сообщали, что ограничения по размеру пенсий для работающих пенсионеров будут сняты в Беларуси.
До этого президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о работающих пенсионерах.
Также глава Беларуси сказал упростить процедуру обращения белорусов за пенсиями: «Дебюрократизировать полностью».
Кроме того, президент сказал про поддержку белорусских пенсионеров: «Поддерживали и будем поддерживать».