В Уфе ждут 69 московских трамваев и планируют отремонтировать 8 км путей

Напомним, 29 июля в башкирскую столицу из Москвы прибыл первый трехсекционный трамвай Pesa 71−414. Вагон на 60 сидячих мест уже курсирует по маршруту № 5 «Госцирк — улица Пушкина». К перевозке пассажиров он приступил с 1 октября, а до конца 2024 года на линию выйдут еще 15 трехсекционных вагонов.