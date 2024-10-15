В Уфе ждут 69 московских трамваев и планируют отремонтировать 8 км путей

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров провел совещание с профильными чиновниками, где обсуждался, в том числе, вопрос модернизации трамвайной сети в Уфе. По словам руководителя региона, в башкирской столице скоро начнут масштабный ремонт путей и параллельно будут обновлять подвижной состав.
На «Транспортном часе» в Белом доме Хабиров озвучил планы республиканских властей на ближайшие несколько лет. В частности, к моменту завершения программы модернизации уфимского трамвая в 2027 году, в городе появятся 69 подержанных трамваев из Москвы.
— В этом нас поддержал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Столица передает нам 69 трамваев. Огромное спасибо за поддержку в обновлении подвижного состава, — написал после совещания в своих соцсетях Хабиров.
В этом году специалисты разработают проект ремонта трамвайных путей в южной части Уфы. Ожидается, что уже в 2025 году на участке «Зеленая роща — Госцирк» отремонтируют 8,1 км рельсов. Деньги на это выделят из городской и республиканской казны.
— То, что происходит с трамвайными путями в Уфе, терпеть больше невозможно. Они доставляют проблемы и автомобилистам, и пешеходам. Поэтому модернизация трамвайной сети — один из наших приоритетов, — подчеркнул глава Башкирии у себя на странице.
Напомним, 29 июля в башкирскую столицу из Москвы прибыл первый трехсекционный трамвай Pesa 71−414. Вагон на 60 сидячих мест уже курсирует по маршруту № 5 «Госцирк — улица Пушкина». К перевозке пассажиров он приступил с 1 октября, а до конца 2024 года на линию выйдут еще 15 трехсекционных вагонов.
К слову, прибывший летом вагон Pesa стал подарком на 450-летие Уфы от мэрии Москвы.
Согласно данным МУЭТ Уфы, к началу этого года по городу ходили 50 трамваев, средний возраст вагонов составлял 35 лет, а износ достиг уже 99%. О необходимости модернизировать этот экологически чистый вид общественного транспорта власти ведут разговоры более 10 лет, однако существенных изменений пока не наблюдалось.