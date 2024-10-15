В Таганроге продолжаются дорожные работы, обновление ждет улицу Дзержинского

Глава Таганрога Светлана Камбулова перечислила дороги, на которые обратили внимание после обращения местных жителей. Пост был опубликован в Telegram.
Ремонт дорожного полотна уже ведется на улице Дзержинского. Обновить должны участок от улицы Фрунзе до Дзержинского, 154/2.
— Видела ряд обращений, в которых просили рассмотреть возможность ремонта перекрестка Пальмиро Тольятти и Дзержинского (до пешеходных переходов). Такие работы предусмотрены и будут выполнены, — сообщила Светлана Камбулова.
Кроме этого, на участке от улицы Лизы Чайкиной до улицы Маршала Жукова ранее было выполнено грейдирование дороги.
Ямочный ремонт на отрезке Поляковского шоссе, возле ж/д переезда, пока провести не смогут, но в качестве временной меры проезжую часть обещают засыпать фрезерованным асфальтобетонным ломом.