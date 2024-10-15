В Башкирии выросла смертность от коронавируса

В Башкирии выросла заболеваемость коронавирусом. Согласно обновленной статистике оперативного штаба, с 7 по 13 октября в республике зарегистрировали 1 536 случаев заражения ковидом.
Из числа инфицированных 42 жителям Башкирии понадобилась госпитализация. В то же время за неделю вирус побороли 1 546 человек.
Известно, что за минувшие семь дней от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался один человек.
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