Самые популярные имена сентябрьских новорожденных назвали в воронежском ЗАГСе

В сентябре в Воронеже зарегистрировали рождение 1267 детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ЗАГС 15 октября.
При этом девочек в первый день осени родилось больше, чем мальчиков. 641 малышка против 626 карапузов.
В ЗАГСе пояснили, какие имена им чаще всего давали родители в прошлом месяце. Итак, у мальчиков популярны были: Михаил, Александр, Иван, Артем, Матвей, Дмитрий, Егор, Лев, Илья, Кирилл. У девочек: Ева, Анна, Виктория, Мария, София, Ксения, Василиса, Варвара, Аделина, Вероника.
Также нередко мамы и папы давали имена: Александра, Арина, Алиса, Валерия, Полина, Дарья и Елизавета у девочек и Роман, Марк, Никита, Тимофей, Ярослав, Константин у мальчиков.
А вот редкими стали: Макар, Надежда, Юлия, Регина, Аврора, Глеб, Василий, Вячеслав, Евангелина, Алан, Лука, Евсей, Агния, Алла, Ольга, Савелий, Марат, Юрий, Виталина, Ираида, Камилла.