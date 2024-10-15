Олбани
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самые популярные имена сентябрьских новорожденных назвали в воронежском ЗАГСе

Девочек родилось больше, чем мальчиков.

В сентябре в Воронеже зарегистрировали рождение 1267 детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ЗАГС 15 октября.

При этом девочек в первый день осени родилось больше, чем мальчиков. 641 малышка против 626 карапузов.

В ЗАГСе пояснили, какие имена им чаще всего давали родители в прошлом месяце. Итак, у мальчиков популярны были: Михаил, Александр, Иван, Артем, Матвей, Дмитрий, Егор, Лев, Илья, Кирилл. У девочек: Ева, Анна, Виктория, Мария, София, Ксения, Василиса, Варвара, Аделина, Вероника.

Также нередко мамы и папы давали имена: Александра, Арина, Алиса, Валерия, Полина, Дарья и Елизавета у девочек и Роман, Марк, Никита, Тимофей, Ярослав, Константин у мальчиков.

А вот редкими стали: Макар, Надежда, Юлия, Регина, Аврора, Глеб, Василий, Вячеслав, Евангелина, Алан, Лука, Евсей, Агния, Алла, Ольга, Савелий, Марат, Юрий, Виталина, Ираида, Камилла.