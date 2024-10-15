В Иркутске продолжают ремонтировать дороги асфальтовыми картами

В Иркутске продолжается ямочный ремонт дорог. На некоторых участках кладут асфальтовые карты. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, выбоины и трещины заделали на участках более 20 улиц.
— На нескольких улицах уложили большие асфальтовые карты. Это Левый берег Каи, Петрова, Рабочего Штаба, Байкальская, поворот на Ширямова, — пояснил руководитель «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
При укладке карт, дорожники полностью заменяют верхний слой асфальта. Это позволяет сохранить состояние дороги на долгий срок. Участки, где требуется ремонт выявляют работники администрации города во время еженедельных выездов. Специалисты берут во внимание обращения жителей Иркутска.