Mail.ru
Почта
Мой Мир
Одноклассники
ВКонтакте
Игры
Знакомства
Новости
Календарь
Облако
Заметки
Все проекты
Все проекты
выход
Регистрация
Вход
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Ещё
Олбани
+2°
96.10
Олбани
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
СВО
Финграмотность
СВО
Финграмотность
Ещё
14:54 (мск)
АиФ Воронеж
Общество
Осень в Воронеже — 2024
Осенний город — в фоторепортаже «АиФ-Воронеж».
Сейчас в Олбани:
+2°
0 м/с
93%
751 мм рт. ст.
+5°
8
<script src="https://static.pulse.mail.ru/cached/pulse-lenta.00f551ab063537da3236.js" async></script> <div class="rb-pulse"> <div class="rb-pulse__lenta pulse-lenta-root"></div> </div> <script> (function(window) { function callback () { var currentPageUTM = (window.UTMApi || {}).currentPageUTM; (new Pulse.Lenta('mediaproject_lenta_news', null, { lazy: 0, maxColumns: 4, partnerId: currentPageUTM, hasHeader: false, showCardSkeletons: true, slotsMultiRequestLimit: 8, disableAdmanLogger: true, prefetchSlots: false, layout: 'categories', categoriesTitle: 'Актуальное' })).render('.pulse-lenta-root'); } window.Pulse && callback() || (window.pulseAsyncInit = callback); })(this); </script>