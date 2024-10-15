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Осень в Воронеже — 2024

Осенний город — в фоторепортаже «АиФ-Воронеж».

Сейчас в Олбани: +2° 0 м/с 93% 751 мм рт. ст. +5°
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