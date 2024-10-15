У ПО «Полет» в Омске убрали теплую остановку

Омичи, ждущие общественный транспорт на остановке ПО «Полет» негодуют — стоящий здесь теплый остановочный павильон увезли в неизвестном направлении.
«И на учебу дети ездят, и на работу, на тот же завод, куча народу. В домах не согреться, так теперь еще и пока транспорт ждешь задубеешь. На улице снег уже лежит, минусовая температура. Пожалейте людей!», — пожаловался местный житель «Городу55».
Как выяснила редакция, павильон увез его собственник, компания «Капитал-Строй». Торгово-остановочный комплекс забрали на некое обслуживание. Сроки возвращения павильона на место пока не уточняются.