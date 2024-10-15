У ПО «Полет» в Омске убрали теплую остановку

«И на учебу дети ездят, и на работу, на тот же завод, куча народу. В домах не согреться, так теперь еще и пока транспорт ждешь задубеешь. На улице снег уже лежит, минусовая температура. Пожалейте людей!», — пожаловался местный житель «Городу55».