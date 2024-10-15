Новый катер-нефтесборщик спустили на воду в Петербурге

«Дмитрий Голубев» может обрабатывать нефтяную пленку, используя сорбент, но это не единственное его преимущество. Катер-нефтесборщик оснащен современными технологиями, которые помогут в борьбе с загрязнениями: боновые ограждения для локализации нефтяных пятен, скиммеры для сбора нефти, емкость для хранения нефтеводяной смеси.