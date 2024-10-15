Новый катер-нефтесборщик спустили на воду в Петербурге

Новый катер-нефтесборщик «Дмитрий Голубев» спустили на воду в Петербурге. Он будет защищать водоемы от загрязнений. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
— Судно обладает высокой скоростью, маневренностью и простотой в обслуживании, что позволяет ему эффективно реагировать на происшествия на центральных реках и каналах города на Неве, — рассказали чиновники.
«Дмитрий Голубев» может обрабатывать нефтяную пленку, используя сорбент, но это не единственное его преимущество. Катер-нефтесборщик оснащен современными технологиями, которые помогут в борьбе с загрязнениями: боновые ограждения для локализации нефтяных пятен, скиммеры для сбора нефти, емкость для хранения нефтеводяной смеси.
Напомним, недавно в Петербурге завершился сезон кошения водной растительности. Специальные судна собрали более шести тонн отходов.