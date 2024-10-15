Олбани
+2°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повар из Перми победил в популярном шоу «Битва шефов»

Победным блюдом стала гречневая каша с каре баранины.

Источник: Комсомольская правда

Повар пермского кафе Ахмед Али принял участие в популярном ТВ-шоу «Битва шефов» на телеканале «Пятница». По итогу кулинарных состязаний Константин Ивлев и Ренат Агзамов присвоили пермскому повару первое место.

«Победителем международного выпуска “Битва шефов” становится автор блюда под номером три Ахмед Али. Он приготовил гречневую кашу с каре баранины», — сказал Константин Ивлев в выпуске, опубликованном на сайте телеканала «Пятница».

Ахмед Али родился в Египте, но переехал в Пермь. Четыре года назад он начал свой кулинарный путь в пермском заведении египетского кафе в качестве бренд-шефа.

шоу