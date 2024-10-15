В Крыму объявили штормовое предупреждение на 16 и 17 октября

В Крыму 16 октября и ночью 17 октября ожидают сильные дожди, а также усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.
«В Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, усиление северо-восточного ветра 15−20 м/с», — сказано в сообщении спасателей.
Также на полуострове прогнозируют подъем уровня воды в реках до одного метра.
Сотрудники МЧС призывают не находиться в руслах рек и горной местности. Также спасатели просят не выходить в море во время действия штормового предупреждения.
Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что из-за похолодания к концу недели в горах Крыма может выпасть первый снег.