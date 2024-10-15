Минниханов обратился к татарстанцам в связи с ухудшением погоды

«В ближайшие дни в нашей республике ожидается резкое ухудшение погодных условий. Во многих районах Татарстана пройдут дожди и мокрый снег, ночью ожидаются минусовые температуры. Прошу всех быть аккуратнее и учитывать обстановку, в первую очередь находясь за рулем!», — написал Раис РТ в своем телеграм-канале.
Отметим, что, согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в среду, 16 октября, в западных районах Татарстана ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Температура на востоке республики опустится до −8 градусов, а в западных районах РТ поднимется не выше +1..+3 градусов.