Минниханов обратился к татарстанцам в связи с ухудшением погоды

«В ближайшие дни в нашей республике ожидается резкое ухудшение погодных условий. Во многих районах Татарстана пройдут дожди и мокрый снег, ночью ожидаются минусовые температуры. Прошу всех быть аккуратнее и учитывать обстановку, в первую очередь находясь за рулем!», — написал Раис РТ в своем телеграм-канале.