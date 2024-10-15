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Один из популярных входов в метро в Минске закрывается на ремонт

С 15 октября в белорусской столице закрывается один из входов станции метро «Восток», сообщили БЕЛТА в Минском метрополитене.

Речь идет о входе № 2−1 — там будут проводиться ремонтные работы. Место будет огорожено, а вход закроют полностью, подчеркнули в Минском метрополитене. Пассажиры смогут попасть в метро через расположенный рядом вход № 2−2.

Ремонт будет продолжаться до 27 октября.