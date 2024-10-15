Один из популярных входов в метро в Минске закрывается на ремонт

Речь идет о входе № 2−1 — там будут проводиться ремонтные работы. Место будет огорожено, а вход закроют полностью, подчеркнули в Минском метрополитене. Пассажиры смогут попасть в метро через расположенный рядом вход № 2−2.



Ремонт будет продолжаться до 27 октября.