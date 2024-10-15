Владельцам незаконных гаражей в Омске предложили перенести их добровольно

В администрации Советского округа разыскивают владельцев гаражей, незаконно установленных в границах улиц Энергетиков — Химиков.
В следующем году здесь начнется благоустройство пешеходной аллеи — проект будет реализован по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Гаражи необходимо вынести до мая 2025 года, соответствующие объявления администрация САО разместила на самих железных конструкциях.
«Призываем жителей не игнорировать объявления. Гаражи, которые не будут вынесены в добровольном порядке, подлежат принудительному выносу в мае 2025 года», — рассказала начальник отдела архитектуры, строительства и землепользования администрации Советского округа Оксана Денисова.
В случае принудительного вывоза владельцы гаражей понесут дополнительные расходы на их транспортировку и хранение. Сейчас же гаражи пока еще можно переставить на новое место, предварительно согласовав его с администрацией округа.
По всем вопросам владельцам незаконно установленных объектов необходимо обращаться по адресу: ул. Красный Путь, д. 107, каб. 210 в приемное время: вторник с 09:00 до 13:00, четверг — с 14:00 до 17:00.