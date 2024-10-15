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Восьмибалльные пробки в Иркутске 15 октября 2024 парализовали движение в центре

Центр Иркутска встал в пробках 15 октября.

Источник: Комсомольская правда

Пробки в Иркутске 15 октября 2024 в очередной раз настигали автомобилистов вечером. По данным сервиса 2ГИС заторы достигли восьми баллов. Движение встало на центральных улицах в двух округах Свердловском и Октябрьском.

Пробки в Иркутске 15 октября 2024

— Что творится?! 40 минут стоим на месте!

— Полчаса уже стою на Чкалова!

— Не надо ехать сюда! Тут тоже пробка, — предупреждают друг друга автомобилисты.

Пробки в Иркутске 15 октября 2024 остановили движение на улицах Чкалова, Ленина, Марата, Рабочая, частично Карла Маркса, 3 июля, бульвар Гагарина и Кожова. Также стоит одна полоса на Академическом мосту, объездная Первомайский-Университетский, улица Лермонтова, Маяковского, Иркутный мост и улица Трактовая.