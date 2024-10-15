Восьмибалльные пробки в Иркутске 15 октября 2024 парализовали движение в центре

Пробки в Иркутске 15 октября 2024 в очередной раз настигали автомобилистов вечером. По данным сервиса 2ГИС заторы достигли восьми баллов. Движение встало на центральных улицах в двух округах Свердловском и Октябрьском.
Пробки в Иркутске 15 октября 2024
— Что творится?! 40 минут стоим на месте!
— Полчаса уже стою на Чкалова!
— Не надо ехать сюда! Тут тоже пробка, — предупреждают друг друга автомобилисты.
Пробки в Иркутске 15 октября 2024 остановили движение на улицах Чкалова, Ленина, Марата, Рабочая, частично Карла Маркса, 3 июля, бульвар Гагарина и Кожова. Также стоит одна полоса на Академическом мосту, объездная Первомайский-Университетский, улица Лермонтова, Маяковского, Иркутный мост и улица Трактовая.