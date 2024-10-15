«Через двое суток этих денег не становится». Лукашенко сказал проконтролировать многодетные семьи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил усилить контроль за многодетными семьями и сделать поддержку адресной, сообщила пресс-служба президента.
Обсуждая поддержку многодетных семей, Лукашенко заметил, что белорусские власти продолжат поддерживать данную категорию граждан, но подход должен быть дифференцированным.
— Чохом тут работать нам нельзя, — пояснил он.
Президент заметил, что в Беларуси по-прежнему будут поддерживать тех, кто рожает детей, особенно у кого пятеро и больше детей. И напомнил, что государством оказывается поддержка многодетным по ряду направлений, в том числе, в плане решения жилищного вопроса. Однако напомнил, что подобная поддержка должна быть адресной и попадать именно нуждающимся в ней.
В качестве наиважнейшего вопроса глава страны назвал жилищный, заметив, что он будет решен на 100%. И добавил, что также властями решается вопрос по семейному капиталу, для чего были приняты серьезные решения. При этом Лукашенко сказал, что в этих вопросах следует действовать очень аккуратно.
— Смотреть, что нам надо, что не надо. А главное — мы можем или не можем. «Вертолетных» денег быть не должно, — прокомментировал он.
Лукашенко заметил, что решения здесь не должны приниматься чохом. И напомнил о случаях, когда социальная поддержка многодетным не доходила непосредственно до детей из-за нерадивых родителей.
— Ну, что тут темнить друг перед другом — много еще семей, которым вообще в руки нельзя давать деньги, потому что через двое суток этих денег не становится, они исчезают, пропиваются, откровенно говоря, — отметил он.
Президент указал, что так как государство помогает детям, то и деньги должны дойти до детей. И потребовал усилить контроль за семьями, то есть усилить адресность социальной поддержки.
— Поэтому нам и здесь надо установить определенный контроль за определенными семьями, — дал он поручение.
Здесь же Лукашенко озвучил свою позицию насчет того, что следует поддерживать тех, кто нуждается в поддержке, а «тот, кто должен работать и зарабатывать сам, — должен работать и зарабатывать». Поясняя, что в противном случае результатом чрезмерной поддержки станет иждивенчество.
В качестве примера подобной ошибочной социальной политики белорусский президент привел ФРГ и другие страны Западной Европы, где сейчас очень остро стоит вопрос миграционной политики. Начало которому положила ситуация с гастарбайтерами и большими выплатами им.
— А открутить назад в такой мощной стране, как Германия, сложновато. Да и силы воли не хватает у определенных политиков, — уверен он.
Резюмируя, Александр Лукашенко заметил, что белорусские власти не должны загонять себя в подобную ловушку.
— Надо помочь. Но деньги должны дойти тому, кому мы помогаем, кому мы хотим помочь, — заключил президент.
Еще Александр Лукашенко поддержал проект социального указа по пенсиям, который доработают.
И еще президент Беларуси высказался о работающих пенсионерах.
Также глава республики сказал упростить процедуру обращения белорусов за пенсиями: «Дебюрократизировать полностью».