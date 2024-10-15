«Через двое суток этих денег не становится». Лукашенко сказал проконтролировать многодетные семьи

Президент заметил, что в Беларуси по-прежнему будут поддерживать тех, кто рожает детей, особенно у кого пятеро и больше детей. И напомнил, что государством оказывается поддержка многодетным по ряду направлений, в том числе, в плане решения жилищного вопроса. Однако напомнил, что подобная поддержка должна быть адресной и попадать именно нуждающимся в ней.