В Челябинской области 16 октября потеплеет до +13 градусов

В среду, 16 октября, южноуральцев ожидает ясная, сухая и довольно теплая для октября погода. После ночного заморозка воздух к середине дня прогреется до +10, а на юге региона и до +13 градусов Цельсия, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на гидрометцентр Челябинской области.
По прогнозу синоптиков ближайшей ночью в целом по области ожидается понижение температуры до 4−9 градусов ниже ноля, а в горах и низинах — до −14 градусов. На небе будет малооблачно — соответственно, без осадков. Утром на некоторых участках дорог возможна гололедица, не исключен туман.
В Челябинске завтра тоже ясно, не будет ни дождя, ни снега. Ночью температура упадет до −7 градусов, днем станет теплее — 7−9 градусов со знаком плюс.