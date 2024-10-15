В Челябинской области 16 октября потеплеет до +13 градусов

По прогнозу синоптиков ближайшей ночью в целом по области ожидается понижение температуры до 4−9 градусов ниже ноля, а в горах и низинах — до −14 градусов. На небе будет малооблачно — соответственно, без осадков. Утром на некоторых участках дорог возможна гололедица, не исключен туман.