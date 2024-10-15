Олбани
+2°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области 16 октября потеплеет до +13 градусов

Такая осень нам нравится.

Сейчас в Олбани: +2° 0 м/с 93% 751 мм рт. ст. +5°
Источник: Mail.ru

В среду, 16 октября, южноуральцев ожидает ясная, сухая и довольно теплая для октября погода. После ночного заморозка воздух к середине дня прогреется до +10, а на юге региона и до +13 градусов Цельсия, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на гидрометцентр Челябинской области.

По прогнозу синоптиков ближайшей ночью в целом по области ожидается понижение температуры до 4−9 градусов ниже ноля, а в горах и низинах — до −14 градусов. На небе будет малооблачно — соответственно, без осадков. Утром на некоторых участках дорог возможна гололедица, не исключен туман.

В Челябинске завтра тоже ясно, не будет ни дождя, ни снега. Ночью температура упадет до −7 градусов, днем станет теплее — 7−9 градусов со знаком плюс.