Нижегородцам объяснили, почему у ТЦ «Шоколад» не готовят котлован для метро

Напомним, что на данный момент ведется активная работа на стройплощадках двух станций метро — «Сенная» и «Площадь Свободы». Щит «Владимир» начал работать в январе. Скорость прохождения щита составляет до 250 метров в месяц, однако многое будет зависеть от грунтов. На обозначенном участке встречаются сложные породы, которые щит будет проходить с разной скоростью.