Нижегородцам объяснили, почему у ТЦ «Шоколад» не готовят котлован для метро

Нижегородцам рассказали, почему у торгового центра «Шоколад» рабочие ещё не приступили к подготовке котлована для метро. Объяснениями специалисты поделились в телеграм-канале «Метро НН».
Будущий котлован сейчас ограждают бетонными сваями.
— По проекту, сваи усиливаются металлическими арматурными каркасами, длина которых достигает 30 метров. Между этими монолитами вскоре пройдет щит «Владимир» на глубине около 20 метров, — уточнили специалисты. — Ротор тоннелепроходческого щита должен с точностью до миллиметра пройти между стенками «ворот» по потенциальному дну котлована для вентоборудования и последовать дальше в сторону площади Свободы.
После того, как тоннель будет сооружен, рабочие приступят к котловану.
Напомним, что на данный момент ведется активная работа на стройплощадках двух станций метро — «Сенная» и «Площадь Свободы». Щит «Владимир» начал работать в январе. Скорость прохождения щита составляет до 250 метров в месяц, однако многое будет зависеть от грунтов. На обозначенном участке встречаются сложные породы, которые щит будет проходить с разной скоростью.
Работы по строительству новых станций метро должны завершиться до конца 2025 года. Также планируется продление Сормовской ветки метро. Станцию метро «Сормовская» планируют построить к концу 2026 года — она расположится на улице Станционной, строительство будет вестись на трех площадках: стартовый котлован расположится в районе станции «Буревестник», также работы закипят в районе станционного комплекса «Сормовский» и вентиляционного узла в середине прохождения ветки метро.