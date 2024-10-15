В МАИ планируют разработать тренажер с имитацией беспилотника самолетного типа

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Разработчики из Московского авиационного института (МАИ) предложили создать учебный тренажер по управлению БПЛА самолетного вида, имитирующий полет беспилотника в любых, в том числе экстремальных условиях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Значение тренажера для обучения трудно переоценить. И дело здесь не только в том, что ничего пока не умеющему ученику не доверишь аппарат стоимостью в миллионы рублей. Одна из ключевых задач обучения — не избегать, а как раз инициировать всевозможные аварийные ситуации, чтобы научить будущих внешних пилотов из них правильно выходить. Так делают в большой пилотируемой авиации, по такому пути идет и малая, беспилотная авиация. Лучше 19 раз разбить виртуальное судно, смоделировав пожар на борту или отказ двигателя, и на 20-й раз научиться безопасно выходить из положения, чем один раз допустить аварию настоящего аппарата», — говорится в сообщении.
Управлять беспилотным аппаратом — задача ответственная, связанная с рисками нанесения материального ущерба, а сами аппараты достаточно дорогие, чтобы их можно было доверить непрофессионалу. Поэтому специалист такого рода, с одной стороны, должен быть хорошо обучен, с другой стороны, его обучение должно проходить максимально безопасно и экономично.
«В большой пилотируемой авиации эта задача решается так: сначала будущие пилоты учатся на наземных тренажерах, максимально реалистично имитирующих полет учебного самолета, на котором они потом проходят летную подготовку в реальных полетах. Затем вчерашние курсанты учатся уже на конкретный тип летательного аппарата, в зависимости от профиля своей дальнейшей работы. В беспилотной авиации пока не существует ни своего учебного летательного аппарата, ни учебного тренажера. На данный момент в России сертифицировано всего две беспилотные авиационные системы, и только одна из них, БАС-200, имеет полноценное тренажерное устройство имитации полета. БАС-200 — это беспилотник вертолетного вида, а есть еще БПЛА самолетного и смешанного видов», — уточнили в МАИ.
Тренажер фактически представляет собой станцию внешнего пилота (пульт управления и монитор), только без самого летательного аппарата. Вместо этого в него встроена обучающая программа. В отличие от популярных игровых компьютерных симуляторов, он полностью имитирует полет беспилотника при всех возможных условиях его эксплуатации. Например, имитирует действие аппарата при изменении силы и направления ветра. В тренажере предусмотрено место для инструктора, который ставит задачи будущему пилоту и видит, как он их исполняет. Все происходящее фиксируется на видеокамеру, чтобы можно было потом провести работу над ошибками. По существующим нормативным документам будущий внешний пилот должен провести за таким тренажером не более 20 часов, чтобы потом 30 часов налетать с настоящим беспилотником.
«Сейчас мы находимся на стадии поиска. Во-первых, мы должны найти разработчика воздушного судна, у которого есть все необходимые документы, потому что просто так взять любое воздушное судно для обучения мы не можем. Поскольку мы готовим внешних пилотов гражданской авиации с выдачей свидетельства государственного образца, то мы должны соблюсти требования всех соответствующих нормативных документов. Разработчик должен предоставить тренажер по имитации полетов, также со всеми необходимыми документами. И, самое главное, у нас должен быть заказчик, которому нужны внешние пилоты», — заявила представитель рабочей группы по разработке типовой программы подготовки внешних пилотов беспилотников Наталия Шовгеня, чьи слова приводятся в сообщении.