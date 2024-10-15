В МАИ планируют разработать тренажер с имитацией беспилотника самолетного типа

«Значение тренажера для обучения трудно переоценить. И дело здесь не только в том, что ничего пока не умеющему ученику не доверишь аппарат стоимостью в миллионы рублей. Одна из ключевых задач обучения — не избегать, а как раз инициировать всевозможные аварийные ситуации, чтобы научить будущих внешних пилотов из них правильно выходить. Так делают в большой пилотируемой авиации, по такому пути идет и малая, беспилотная авиация. Лучше 19 раз разбить виртуальное судно, смоделировав пожар на борту или отказ двигателя, и на 20-й раз научиться безопасно выходить из положения, чем один раз допустить аварию настоящего аппарата», — говорится в сообщении.