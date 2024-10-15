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Деньги на 2024-й — всё: в Калининградской области завершились бесплатные турпоездки для школьников

В этом году финансирование программы сократилось в три раза.

В Калининградской области закончились деньги, выделенные на бесплатные турпоездки для учащихся 5−9 классов по родному краю. Об этом «Клопс» сообщили в региональном министерстве по культуре и туризму.

Согласно условиям программы, возможность отправиться в путешествие по городам области школьникам предоставлялась раз в год. Для этого их родители должны были подать соответствующее заявление на сайте госуслуг. Последние обращения приняли в понедельник, 14 октября.

У нас программа закончилась. К сожалению, больше возможности [в этом году] нет,

Программа рассчитана на количество детей, а отсюда идёт и количество месяцев, за которые туроператор успевает детей отвезти. В прошлом году, когда было 4 200 школьников, мы начали с мая, чтобы ребят и весной возили, и летом немножко, и осенью тоже", — пояснили в министерстве.

Власти отметили, что в 2024-м финансирование программы урезали в три раза: в прошлом году из федерального и областного бюджетов выделяли 35,7 млн рублей, в этом — только 10 млн рублей. В путешествие по Калининградской области отправились 1 250 детей.

В этом году подростки гуляли по Виштынецкому нацпарку, забирались на гору Дозор, знакомились с историей Тильзитского мира в Советске, вспоминали о событиях Первой Мировой войны в Гусеве, посещали ферму калининградского производителя молочной продукции.

«Школьники побывали в разных городах области. Гуляли по морскому побережью, наслаждаясь природными красотами нашего края. На Куршской косе вместе с орнитологом узнали тонкости процесса кольцевания птиц, увидели всю мощь военных и гражданских кораблей в Балтийске. Поднялись на башню старинного маяка в Полесском районе, посетили сохранившиеся орденские замки XIII—XIV вв.еков, проходили квесты, решали загадки», — добавили в министерстве.

Сертификат на поездку может получить любая семья вне зависимости от дохода родителей. Количество мест на следующий год пока неизвестно.

туризм и отдых