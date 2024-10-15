Деньги на 2024-й — всё: в Калининградской области завершились бесплатные турпоездки для школьников

Программа рассчитана на количество детей, а отсюда идёт и количество месяцев, за которые туроператор успевает детей отвезти. В прошлом году, когда было 4 200 школьников, мы начали с мая, чтобы ребят и весной возили, и летом немножко, и осенью тоже", — пояснили в министерстве.