Ростовчанам рассказали, что сделать для включения отопления в своих домах

Как рассказал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко, для включения отопления жителям необходимо подать заявку в теплоснабжающую организацию.
«Техническую возможность подачи тепла в жилфонд мы обеспечили с сегодняшнего дня», — написал он.
По словам градоначальника, на регулировку внутридомовых систем отводится до двух недель.
«На период запуска тепла ресурсниками необходимо организовать круглосуточное дежурство персонала и горячие линии для оперативной работы с населением», — добавил Алексей Логвиненко.
Ранее мы писали, что в Таганроге с 15 октября начнут подавать отопление.