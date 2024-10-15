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Ростовчанам рассказали, что сделать для включения отопления в своих домах

Ростовская область, 15 октября 2024. DON24.RU. С сегодняшнего дня управляющие компании, ТСЖ и ЖСК города Ростова-на-Дону по согласованию с жителями могут начать подключение своих домов к теплу.

Как рассказал в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко, для включения отопления жителям необходимо подать заявку в теплоснабжающую организацию.

«Техническую возможность подачи тепла в жилфонд мы обеспечили с сегодняшнего дня», — написал он.

По словам градоначальника, на регулировку внутридомовых систем отводится до двух недель.

«На период запуска тепла ресурсниками необходимо организовать круглосуточное дежурство персонала и горячие линии для оперативной работы с населением», — добавил Алексей Логвиненко.

Ранее мы писали, что в Таганроге с 15 октября начнут подавать отопление.

ЖКХ