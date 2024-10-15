За 8 месяцев 2024 года население Омской области сократилось на 7000 человек

Омскстат подвел итоги естественного движения населения Омской области за 8 месяцев текущего года. Статистика пессимистична — люди в регионе по-прежнему гораздо чаще умирают, чем рождаются.
Так, за период с января по август 2024-го в Омской области было зарегистрировало 9 616 рождений и 16 522 случая смерти. Таким образом естественная убыль населения составила почти 7 000 человек.
Стало известно также и о количестве свадеб и разводов в регионе. За 8 месяцев омичи зарегистрировали 8102 брака и оформили 5659 разводов.