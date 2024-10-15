«Довели до ручки»: в школе Стерлитамака подрались буфетчица и ученица

Утром 15 октября в одной из школ в Стерлитамаке разразился конфликт между работницей буфета и ученицей девятого класса. Ссора переросла в потасовку, кадры с дракой между сотрудницей столовой и девочкой быстро разлетелись по соцсетям. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбираются сотрудники региональной прокуратуры. Из-за чего произошел конфликт, выяснила «КП-Уфа».
НЕ ПРОШЛА ОПЛАТА ПО ТЕРМИНАЛУ.
Как рассказывают очевидцы, конфликт между подростком и буфетчицей случился во время оплаты на кассе. Школьница хотела купить булочку, но из-за неправильной работы терминала оплата не проходила. Позже деньги с карты все же списали, но буфетчица этот факт отрицала. Разозлившись, девятиклассница стала оскорблять женщину, а та, не став терпеть хамство в свой адрес, вышла из-за стойки, чтобы проучить зарвавшуюся школьницу.
Драку засняли на видео ученики школы и выложили в социальных сетях. На кадрах видно, как работница буфета и девушка машут руками и кричат друг на друга, пока очевидцы снимают потасовку на камеру и даже не пытаются их разнять. В какой-то момент сотрудница столовой хватает школьницу за волосы и тащит ее.
Изначально в соцсетях распространились слухи, что женщине после перепалки стало плохо с сердцем и ее экстренно увезла скорая. Однако по данным «Башинформа» с ней все в порядке, ее забрал домой супруг. Родителей школьницы вызвали в школу, после чего они отвели дочь домой. По неподтвержденным пока данным, девочка состоит на учете в школе и отделе по делам несовершеннолетних, и это уже не первый ее конфликт в учебном заведении.
— Она порой проявляет агрессию к окружающим. Инциденту в столовой предшествовали другие «нехорошие» поступки. Видимо, у буфетчицы тоже накопились эмоции: она не стала терпеть откровенную грубость и уничижительные слова со стороны подростка. Участницы потасовки никаких телесных травм не получили, — рассказывает источник «Башинформа».
«КАК МОЖНО ТАСКАТЬ РЕБЕНКА ЗА ВОЛОСЫ?».
Новость об инциденте в школе разлетелся по социальным сетям, и пользователи интернета разделились на два лагеря. Одни защищают школьницу и говорят, что женщина сама на нее напала. Другие же встали на сторону работницы буфета — мол, довели.
— Не думаю, что взрослая женщина просто так накинулась бы на ребенка. Тут больше видно, как маленькая соплячка кидается на нее, — комментирует Ралина Ш.
— Думаю, была серьезная провокация со стороны ребенка, — соглашается Леся Н.
Некоторые совершенно не согласны с действиями буфетчицы и считают, что рукоприкладство в отношении ребенка недопустимо.
— Как можно таскать за волосы ребенка в школе взрослой женщине и бить еще? Это в принципе не нормально, даже если девчонка хамка, — пишет Инна С.
— Какая разница, что сказал ребенок? Это ребенок в любом случае. Подростки во все времена были дерзкие и наглые, но право на физическое насилие никому не дано. — комментирует Эльвира А.
Буфетчицу защищают многие бывшие и нынешние ученики школы и искренне считают, что женщину незаслуженно обидели.
— Эта девочка буфетчицу первая послала грубо и начала огрызаться, — пишет в социальных сетях очевидец Руслан К.
— Она хорошая женщина, зря ее обижают! Сама девчонка вообще не хотела никак за языком следить, — комментирует Екатерина В.
— Училась в этой школе. Эта буфетчица очень доброй была, всегда пару рублей «потом занесешь». Если нет народа во время дежурств в столовой, то можно было поболтать, очень хорошая женщина. Согласна с тем, что этот «ребенок» просто довел. Неужели нужно стоять и смотреть, как тебя оскорбляют? Довели до ручки и камеру врубили, — выражает мнение Эвелина Г.
ОФИЦИАЛЬНО.
Сейчас ситуацией в школе заинтересовалась региональная прокуратура. Ведомство уже организовало проверку, чтобы выяснить все обстоятельства конфликта.
— В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям аутсорсинговой компании, оказывающей услуги школьного питания, а также исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии.
ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ.
Отметим, что эта данная школа не первый раз попадает в скандальные ситуации. Несколько лет назад там произошел инцидент, когда пятиклассника сверстники едва не задушили шарфом. Тогда, в 2017 году в социальных сетях об этом рассказала мама мальчика. В тот же день она возила сына в травмпункт, где медики зафиксировали следы от шарфа. Женщина обратилась с заявлением в полицию.
На прошлой неделе мы рассказали ситуацию учителя начальных классов в Уфе, увольнения которой добивается мама ученика четвертого класса. По мнению родителя, учительница всячески придирается к мальчику, из-за чего он перестал стараться и делать домашнюю работу. Однако по словам самого педагога, мальчик просто перестал учиться, безобразно себя ведет, а мама отказывается как-либо повлиять на сына, и, в свою очередь, по-хамски ведет себя с учителями. Сейчас в обстоятельствах конфликта также разбираются сотрудники Министерства образования и региональной прокуратуры.