«Довели до ручки»: в школе Стерлитамака подрались буфетчица и ученица

Изначально в соцсетях распространились слухи, что женщине после перепалки стало плохо с сердцем и ее экстренно увезла скорая. Однако по данным «Башинформа» с ней все в порядке, ее забрал домой супруг. Родителей школьницы вызвали в школу, после чего они отвели дочь домой. По неподтвержденным пока данным, девочка состоит на учете в школе и отделе по делам несовершеннолетних, и это уже не первый ее конфликт в учебном заведении.