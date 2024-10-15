Собирали дождевую воду и размачивали горох: как туристы из Бурятии выживали в надувной лодке посреди Охотского моря

Напомним, Михаил родом из Бурятии, но работает вахтами водителем на Сахалине. Он пригласил на остров 49-летнего брата и его сына. Сибиряки купили лодку, запаслись едой, водой, спальниками, палатками и 4 августа отправились из села Москальво к мысу Перовского на Шантарских островах. 9 августа засобирались обратно. Что произошло в пути, неизвестно, но судно унесло к берегам Камчатки. Спасатели исследовали с воздуха более 200 000 квадратных метров суши и водной поверхности, но ничего не обнаружили и спустя месяц после исчезновения родственников приостановили поиски.