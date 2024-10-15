Собирали дождевую воду и размачивали горох: как туристы из Бурятии выживали в надувной лодке посреди Охотского моря

Единственного выжившего из трех туристов, которые дрейфовали на моторной лодке в Охотском море, доставили в больницу Магадана. Состояние 46-летнего Михаила Пичугина оценивается как тяжелое, но стабильное. В настоящее время врачи проводят обследование организма пациента. В том числе с помощью процедур компьютерной томографии и электрокардиографии. Также будут взяты анализы.
— По предварительным данным, диагностируются длительное переохлаждение и обезвоживание, — сказал врио главного врача Магаданской областной больницы Юрий Леднев.
В это время в сети появилась информация о том, как выживали родные братья и 16-летний сын одного из них. На борту катамарана «Байкат 470» была провизия на две недели. Затем мужчины собирали дождевую воду, ели сухую лапшу и размачивали горох.
По неподтвержденной информации, первым скончался подросток. Затем — его отец. Это произошло примерно за 20 дней до спасения. На 67 день дрейфа в открытой воде лодку заметил рыбацкий супертраулер «Ангел». 46-летний Михаил смог выкрикнуть, что у него мало сил. От истощения, он не смог даже встать. Лишь махал руками.
Напомним, Михаил родом из Бурятии, но работает вахтами водителем на Сахалине. Он пригласил на остров 49-летнего брата и его сына. Сибиряки купили лодку, запаслись едой, водой, спальниками, палатками и 4 августа отправились из села Москальво к мысу Перовского на Шантарских островах. 9 августа засобирались обратно. Что произошло в пути, неизвестно, но судно унесло к берегам Камчатки. Спасатели исследовали с воздуха более 200 000 квадратных метров суши и водной поверхности, но ничего не обнаружили и спустя месяц после исчезновения родственников приостановили поиски.