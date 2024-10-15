Василия Тарасова официально назначили председателем Облсуда в Ростове-на-Дону

На торжественном собрании в Ростове-на-Дону представили нового председателя Ростовского областного суда Василия Тарасова. Об этом стало известно сегодня, 15 октября.
Напомним, Василия Тарасова назначили на пост по указу президента России Владимира Путина, также кандидатуру специалиста согласовали в Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС). Нового председателя избрали на шестилетний срок.
Ранее Василий Тарасов работал в органах прокуратуры, возглавлял Туапсинский городской суд (Краснодарский край), Саратовский и Воронежский областные суды.
Добавим, до нового назначения в должности и.о. председателя Ростовской областного суда работала Фарида Калюжина. Кадровые перестановки произошли после массовой проверки судей и отставки прежнего председателя Облсуда Елены Золотаревой.