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Жительница Уфы получила штраф за оскорбление соседки в чате

Конфликт произошел из-за уборки подъездов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе женщина, оскорбившая свою соседку в домовом чате на 120 человек, выслушала приговор.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, женщины поссорились в онлайн-переписке. Конфликт произошел из-за разногласий по поводу уборки подъездов. Уфимка оскорбила оппонентку, а та написала на женщину заявление.

Постановлением мирового судьи 49-летней жительнице Уфы назначено наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей, заключили в надзорном органе.

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