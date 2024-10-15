Жительница Уфы получила штраф за оскорбление соседки в чате

В Уфе женщина, оскорбившая свою соседку в домовом чате на 120 человек, выслушала приговор.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, женщины поссорились в онлайн-переписке. Конфликт произошел из-за разногласий по поводу уборки подъездов. Уфимка оскорбила оппонентку, а та написала на женщину заявление.
Постановлением мирового судьи 49-летней жительнице Уфы назначено наказание в виде штрафа в размере трех тысяч рублей, заключили в надзорном органе.
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