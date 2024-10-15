СК: подрыв машины предпринимателя в Москве может быть связан с его бизнесом

Покушение произошло рано утром 15 октября во дворе дома Мишачева на улице Профсоюзная в Москве. Сосед предпринимателя, 43-летний бурильщик, гулял с собакой и заметил, что на машине его знакомого оставили мусор. Мужчина рассказал об этом Мишачеву, сразу предложив ничего не трогать и вызвать полицию. Однако бизнесмен, судя по всему, не прислушался. Около 08.00 мск 44-летний предприниматель вышел из дома вместе с шестилетним сыном и подошел к своему китайскому внедорожнику TANK. На капоте лежали мусорный мешок и еще один пакет, накрытый детской пеленкой. Мусор оставили напротив водительского места.