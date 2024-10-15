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ITZY выпустили девятый мини-альбом GOLD и клип на заглавный трек

Женская K-pop-группа ITZY представила новый EP под названием GOLD. В него вошли шесть совершенно новых треков и пять перезаписанных композиций с лонгплея BORN TO BE. На заглавную песню также было выпущено музыкальное видео.

Источник: Звук

Женская K-pop-группа ITZY представила новый EP под названием GOLD. В него вошли шесть совершенно новых треков и пять перезаписанных композиций с лонгплея BORN TO BE. На заглавную песню также было выпущено музыкальное видео.

Мини-альбом знаменует возвращение в ITZY вокалистки Лии, которая в сентябре прошлого года взяла перерыв в музыкальной деятельности из-за «крайнего уровня беспокойства».

В клипе на мощный и энергичный трек GOLD девушки устраивают несколько взрывов, за которыми следуют золотые всплески.

Ранее сообщалось, что участник южнокорейского бойз-бэнда BTS Джин выпустит свой дебютный сольный альбом в ноябре.