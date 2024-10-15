В работе двух естественных монополистов Таганрога нашли нарушения

В двух компаниях морского порта местная транспортная прокуратура выявила нарушение антимонопольного законодательства, сообщили в региональной пресс-службе надзорного ведомства.
В прокуратуре уточнили, что две естественные монополии стандарты раскрытия информации. В частности, они ежемесячно не размещали информацию стоимости своих услуг, доступной мощности погрузки, хранении и перевозке грузов.
Из-за этого городской транспортный прокурор вынес представления руководителям организаций. Сейчас их исполнение находится на контроле ведомства.