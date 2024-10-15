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В работе двух естественных монополистов Таганрога нашли нарушения

В морском порту Таганрога выявили нарушения антимонопольного законодательства.

Источник: Комсомольская правда

В двух компаниях морского порта местная транспортная прокуратура выявила нарушение антимонопольного законодательства, сообщили в региональной пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что две естественные монополии стандарты раскрытия информации. В частности, они ежемесячно не размещали информацию стоимости своих услуг, доступной мощности погрузки, хранении и перевозке грузов.

Из-за этого городской транспортный прокурор вынес представления руководителям организаций. Сейчас их исполнение находится на контроле ведомства.