На Омсктрансмаше открыли мемориальную доску выдающемуся директору

На Омсктрансмаше открылась мемориальная доска выдающемуся директору Сали Катыку. Он возглавлял предприятие, которое на тот момент называлось завод имени Октябрьской революции, почти четверть века — с 1972 по 1996 год.
Под его руководством на омском заводе была проведена модернизация производства, налажен выпуск знаменитого Т-80. За его освоение в 1981 году коллектив завода был удостоен Ордена Ленина. А в нелегкие 90-е Сали Александрович сумел сохранить предприятие.
«И сегодня его дело живет — предприятие, как и раньше, в строю, запускается оборудование, обновляются цеха, наши изделия по-прежнему на высоком уровне. Я знаю, что в сердцах заводчан Сали Александрович Катык продолжает жить, сохраняется добрая и светлая память о нем, и его имя навсегда останется в истории нашего завода, — отметила председатель совета ветеранов АО “Омсктрансмаш” Светлана Цегельникова.
Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено внуку выдающегося директора Кириллу Катыку.