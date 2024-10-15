На Омсктрансмаше открыли мемориальную доску выдающемуся директору

«И сегодня его дело живет — предприятие, как и раньше, в строю, запускается оборудование, обновляются цеха, наши изделия по-прежнему на высоком уровне. Я знаю, что в сердцах заводчан Сали Александрович Катык продолжает жить, сохраняется добрая и светлая память о нем, и его имя навсегда останется в истории нашего завода, — отметила председатель совета ветеранов АО “Омсктрансмаш” Светлана Цегельникова.