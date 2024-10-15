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Дожди и резкое похолодание надвигаются на Ростов-на-Дону

Дожди накроют Ростов-на-Дону с середины текущей недели.

Источник: Комсомольская правда

В Ростов-на-Дону на текущей неделе придут резкое похолодание и дожди. Об этом можно судить по прогнозу Гидрометцентра.

Сегодня, 15 октября, дневная температура воздуха составляет +16 градусов, а предстоящей ночью обещают до +8. До конца суток возможны небольшие дожди.

Далее температурные значения будут постепенно понижаться. Например, днем в пятницу ожидается до +9 градусов. Самая холодная ночь будет с субботы на воскресенье, в этот период столбики термометров могут опуститься до +3 градусов.

Осадки в течение недели прогнозируют как в дневное, так и в ночное время. В частности, зонтики должны пригодиться днем в четверг и в пятницу.