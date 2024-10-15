Дожди и резкое похолодание надвигаются на Ростов-на-Дону

В Ростов-на-Дону на текущей неделе придут резкое похолодание и дожди. Об этом можно судить по прогнозу Гидрометцентра.
Сегодня, 15 октября, дневная температура воздуха составляет +16 градусов, а предстоящей ночью обещают до +8. До конца суток возможны небольшие дожди.
Далее температурные значения будут постепенно понижаться. Например, днем в пятницу ожидается до +9 градусов. Самая холодная ночь будет с субботы на воскресенье, в этот период столбики термометров могут опуститься до +3 градусов.
Осадки в течение недели прогнозируют как в дневное, так и в ночное время. В частности, зонтики должны пригодиться днем в четверг и в пятницу.