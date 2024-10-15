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На Дону ожидается чрезвычайная пожароопасность

В Ростовской области из-за чрезвычайной пожароопасности объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Источник: РИА "Новости"

— По данным Росгидромета, до конца суток 15 октября и в течение суток 16 октября юго-восточных (Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Заветинский, Ремонтненский), местами в северо-западных (Кашарский, Миллеровский, Тарасовский), северо-восточных (Советский, Боковский, Белокалитвинский), центральных (Волгодонской, Цимлянский), южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский) районах и Приазовье (Азовский район) ожидается чрезвычайная пожароопасность, — говорится в сообщении.

ГУ МЧС России по Ростовской области настоятельно рекомендует:

— воздержаться от разведения костров;

— быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем;

— не бросать в лесу горящие спички и окурки;

— не выжигать сухую траву и камыш.

При необходимости обращайтесь по телефонам: с мобильного «101» или со стационарного «01».

МЧС