На Дону ожидается чрезвычайная пожароопасность

— По данным Росгидромета, до конца суток 15 октября и в течение суток 16 октября юго-восточных (Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Заветинский, Ремонтненский), местами в северо-западных (Кашарский, Миллеровский, Тарасовский), северо-восточных (Советский, Боковский, Белокалитвинский), центральных (Волгодонской, Цимлянский), южных (Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский) районах и Приазовье (Азовский район) ожидается чрезвычайная пожароопасность, — говорится в сообщении.