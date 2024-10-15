Беларусь хочет вернуть ценности, похищенные в годы Великой Отечественной войны

В Генеральной прокуратуре сообщили, что Беларусь намерена возвратить в страну ценности, которые были похищены в годы Великой Отечественной войны.
Так, по инициативе Генпрокуратуры Министерством культуры составлен перечень культурных ценностей, которые были перемещенных с территории БССР в годы Великой Отечественной войны и подлежат возврату.
Сейчас список состоит из 694 предметов культуры, включая иконы, картины, книги, скульптуры, другие предметы декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Одной из главных ценностей в списке стал Крест Ефросиньи Полоцкой, изготовленный в 1161 году мастером Лазарем Богшей, вывезенный в годы войны и не найденный до сих пор. Также из Беларуси были вывезены безвозвратно слуцкие пояса, признанные национальной реликвией и историческим культурным символом. При этом в Беларуси сохранились лишь единичные экземпляры и фрагменты слуцких поясов.
В Генпрокуратуре пояснили, что до возбуждения уголовного дела о геноциде белорусского народа фактически не было достаточных сведений об утраченных в период оккупации ценностях, как и не проводилась системная работа по их поиску и организации возврата. Сейчас же Беларусь намерена вернуть похищенные ценности.
— Указанный список не окончательный — работа по установлению утраченных культурных ценностей, определению их стоимости и репатриации в Беларусь продолжается, — прокомментировали в пресс-службе.
При этом в Генпрокуратуре указали, что вывезенные из Беларуси реликвии из списка могут находится в ряде иностранных государств, например, в США, Израиле, Украине, Польше и других. Похищенные предметы могут располагаться как в учреждениях зарубежных государств, так и в частных коллекциях.
Также по предложению Генпрокуратуры в рамках деятельности комиссии при Совмине по выявлению, возвращению, совместному использованию и введению в научный оборот культурных ценностей, находящихся за пределами Беларуси, в 2024 году в музеях, библиотеках и архивах Беларуси организовали ревизию для выявления утраченных культурных ценностей периода Великой Отечественной войны. Также к этой работе дополнительно привлекли научных исследователей.
А в сентябре на заседании комиссии был предоставлен отчет о выявлении новых 7000 экспонатов из числа культурных ценностей периода Великой Отечественной войны. Кроме того, Минкульт организовал работу по учету и стоимостной оценке утраченных ценностей, а также реализуются мероприятия по установлению мест их нахождения для возврата в Беларусь. Но еще МИД проводит соответствующую работу по линии международного сотрудничества.
В Генпрокуратуре также попросили белорусов, которые располагают сведениями о местонахождении похищенных в годы Великой Отечественной войны культурных ценностей, обратиться, в том числе конфиденциально, в комиссию.
Кстати, на днях топ-3 музея по посещаемости определены в Беларуси.
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