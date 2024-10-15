Беларусь хочет вернуть ценности, похищенные в годы Великой Отечественной войны

Сейчас список состоит из 694 предметов культуры, включая иконы, картины, книги, скульптуры, другие предметы декоративно-прикладного и изобразительного искусства. Одной из главных ценностей в списке стал Крест Ефросиньи Полоцкой, изготовленный в 1161 году мастером Лазарем Богшей, вывезенный в годы войны и не найденный до сих пор. Также из Беларуси были вывезены безвозвратно слуцкие пояса, признанные национальной реликвией и историческим культурным символом. При этом в Беларуси сохранились лишь единичные экземпляры и фрагменты слуцких поясов.