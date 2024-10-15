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Владельцев старых автомобилей предупредили о запрете эксплуатации и штрафах

Неисправности в работе машины могут обернуться полным запретом на ее использование владельцем в качестве транспортного средства, рассказали ресурсу Naavtotrasse.ru представители Государственной автомобильной инспекции.

Илья Полонский
Автор Новости Mail
Автомобиль.
Источник: Freepik

Сейчас инспекторы дорожно-патрульной службы наиболее внимательно относятся к старым автомобилям. Хотя в законодательстве Российской Федерации отсутствуют запреты на их эксплуатацию, но многие владельцы таких транспортных средств не соблюдают требования по устранению неисправностей.

Сотрудники ГАИ подчеркнули, что наблюдение за состоянием автомобиля, его технической исправностью является обязанностью автовладельца. За наличие проблем с приборами или за летние шины вместо зимних можно получить административный штраф.

Еще одной мерой ответственности для владельцев является направление старой машины на техническую экспертизу. Если она покажет наличие большого количества неисправностей, то автомобиль запретят эксплуатировать и даже отменят его регистрацию в качестве ТС.

В настоящее время количество автомобилей с возрастом более 10 лет в России составляет 71% всего автопарка страны. Это связано, в том числе, и с высокими ценами на новые автомобили.