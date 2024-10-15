В Калининграде возобновилось строительство Философского моста

Возобновилось строительство Философского моста через Преголю, который свяжет остров Канта и набережную перед дворцом спорта «Юность». Установлен понтон, идёт закладка фундамента. Об этом Клопс сообщил подрядчик.
Работы должны были стартовать в июне и были перенесены по просьбе рестораторов и владельцев гостиниц. Представители калининградского бизнеса опасались шума от запланированной стройки.
В связи с окончанием курортного сезона было принято решение о возобновлении работ. Идёт установка свай. Уровень шума во время монтажа не превышает норму.
Строительство моста, по словам подрядчика, будет завершено во втором квартале 2025 года. Работы идут по графику, их перенос не скажется на сроках сдачи.