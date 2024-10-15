Воронежцам рассказали об изменениях в работе маршрутов городского транспорта

Горожанам рассказали об изменениях в работе маршрутов воронежского транспорта. Их приняла профильная комиссия. Об этом сообщили 15 октября общественники в телеграм-канале «Город и транспорт».
В частности, путь следования маршрута № 20 на левом берегу официально сократили до остановки «ВАСО». В то же время официально утверждено продление до вокзала «Воронеж Южный» движение маршрута № 25. Ранее он ездил туда в тестовом режиме.
Кроме того, официально закрыли маршрут № 28 «проспект Труда — улица Антонова-Овсеенко». А вот автобус маршрута № 63 будет ходить через Чернавский мост, а не через Северный.
Также утвердили перенос остановки у цирка рядом с рынком «1000 мелочей». Маршрут № 5, при движении из центра будет останавливаться на улице Краснознаменной, а маршруты, следующие не левый берег — у Дома быта.
Появится и новый маршрут № 33 «ВГУ — улица Перхоровича». На него пустят автобусы большого класса.
Общественники уточнили, что изменения вступят в силу после того, как в городском управлении транспорта будут изданы нужные приказы.