В горадминистрации сообщили, смогут ли пенсионеры ездить в транспорте бесплатно

Вопрос о возможности возврата бесплатного проезда для пенсионеров задала одна из посетительниц страницы. «А бесплатный проезд для пенсионеров у нас будет когда-нибудь, Алексей Сергеевич? Ведь когда-то так было. А то сейчас ветераны и инвалиды платят по 700 рублей за проездной. А простые пенсионеры — 300. А тем временем в Москве бесплатно все пенсионеры ездят по области даже», — написала она.