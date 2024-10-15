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770 нижегородцев заболели коронавирусом за неделю

За неделю в Нижегородской области выявили 770 человек с коронавирусом.

Источник: Комсомольская правда

770 человек заразились COVID-19 в Нижегородской области в период с 7 по 13 октября. Информация об этом сообщается на сайте «Объясняем.рф».

Как отмечается, за прошедшую неделю 770 нижегородцев заболели коронавирусом, из них 58 человек были госпитализированы. Из хороших новостей — за этот период выздоровели 1046 нижегородцев, летальных случаев не было.

Напомним, что поликлиника ЦРБ открылась после капитального ремонта в Пильне. Обновление медицинского учреждения проходило в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». На ремонт было выделено 33 миллиона рублей.

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