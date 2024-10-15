770 нижегородцев заболели коронавирусом за неделю

770 человек заразились COVID-19 в Нижегородской области в период с 7 по 13 октября. Информация об этом сообщается на сайте «Объясняем.рф».
Как отмечается, за прошедшую неделю 770 нижегородцев заболели коронавирусом, из них 58 человек были госпитализированы. Из хороших новостей — за этот период выздоровели 1046 нижегородцев, летальных случаев не было.
Напомним, что поликлиника ЦРБ открылась после капитального ремонта в Пильне. Обновление медицинского учреждения проходило в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение». На ремонт было выделено 33 миллиона рублей.