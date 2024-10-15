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В Выборгском замке появился бронзовый кот Филимон

Он одет в пальто.

Источник: ГБУК ЛО ВЫБОРГСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК

В Выборгском замке установили памятник коту Филимону. Его бронзовый двойник одет в пальто, которое мяукающему хранителю цитадели подарили в 2018 году. Его сваляли из войлока петербургские мастера. Новость опубликована в группе музея ВКонтакте.

Сэр Филимон скончался в прошлом году. Он прожил 18 лет. Для кота это очень солидный возраст. Он поселился на Замковом острове в 2011 году. Со временем дослужился до звания «старшего мяучного сотрудника». Его часто можно было встретить в залах музея. Рыжий красавец, завоевавший всеобщую любовь, был его символом.

Статую создали по эскизам художницы Лауры Свидерской.