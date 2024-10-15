В Выборгском замке появился бронзовый кот Филимон

Сэр Филимон скончался в прошлом году. Он прожил 18 лет. Для кота это очень солидный возраст. Он поселился на Замковом острове в 2011 году. Со временем дослужился до звания «старшего мяучного сотрудника». Его часто можно было встретить в залах музея. Рыжий красавец, завоевавший всеобщую любовь, был его символом.